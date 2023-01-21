Жители большого Сочи в Адлере возмущены из-за открывшегося накануне нового общественного туалета в сквере Бестужева.
Как стало известно, в минувшие выходные, 22 января, на улице Олимпийский проспект в Федеральной территории Сириус мужчина решил покататься на каршеринговом автомобиле.
Жители большого Сочи в Адлере возмущены из-за открывшегося накануне нового общественного туалета в сквере Бестужева.
Как стало известно, в минувшие выходные, 22 января, на улице Олимпийский проспект в Федеральной территории Сириус
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Во время брифинга сегодня, 19 января, председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко сообщил, что
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«Уровень воды в реках может подняться»: о сходе лавин предупредили лыжников на курортах в Красной поляне, Архызе и
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в прездничные дни Краснодарский край посетили свыше 120 тысяч
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