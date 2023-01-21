Сегодня, 07:00

В Сириусе мужчина угнал Порше из каршеринга и разбил его в январе

Как стало известно, в минувшие выходные, 22 января, на улице Олимпийский проспект в Федеральной территории Сириус мужчина решил покататься на каршеринговом автомобиле.